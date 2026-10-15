Федеральное правительство США подало иск против штата Калифорния по поводу проверки гражданства избирателей, голосующих по почте на федеральных выборах. Как сообщает CNBC, дело рассматривает окружной суд США в Лос-Анджелесе.

Требования Министерства юстиции

Министерство юстиции США просит суд запретить должностным лицам Калифорнии подсчитывать почтовые бюллетени избирателей, которых федеральное правительство определило как вероятных неграждан США. Ведомство также просит обязать штат отложить такие бюллетени и проверить статус гражданства соответствующих избирателей до учета их голосов.

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Иск касается бюллетеней, поданных на ближайших федеральных выборах. По данным CNBC, федеральное правительство добивается проверки только в отношении избирателей, которых оно идентифицировало как вероятных неграждан.

Иск перед промежуточными выборами

Иск администрации президента Дональда Трампа был подан менее чем за месяц до промежуточных выборов в США. Их результаты определят, какая партия будет контролировать обе палаты Конгресса. Спор касается подхода к предотвращению голосования по почте негражданами США на федеральных выборах.

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