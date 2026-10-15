У Гданську підписали угоду на будівництво 3,6 км трамвайної лінії — RMF24

У польському Гданську підписали угоду на будівництво трамвайної лінії Гданськ-Південь — Вжещ. Маршрут має з’єднати райони на півдні міста з Вжещем, а поїздка з Пєцькі-Мігово до цього району, за планом, триватиме 12 хвилин.

Як повідомляє RMF24, нова лінія пролягатиме від району перехрестя вулиць Ракоцького та Яськової Долини до перехрестя вулиці Героїв Варшавського гетто й проспекту Грюнвальдського. Президентка Гданська Александра Дулькевич зазначила, що проєкт є результатом понад десятиліття роботи, аналізів і підготовки.

Колія, зупинки та велодоріжки

Проєкт передбачає спорудження 3,6 км нової трамвайної лінії, 4,8 км велосипедних доріжок і семи нових зупинок, зокрема автобусно-трамвайного вузла. Також планують реконструювати 2,8 км доріг і 17 перехресть. Трамваї курсуватимуть із приблизним інтервалом у п’ять хвилин зеленим колійним полотном.

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У години пік лінія зможе перевозити понад 2,5 тисячі пасажирів за годину. Для проєкту також заплановано тунель завдовжки 280 метрів під вулицею Віленською, який може використовуватися як укриття.

Депо та завершення робіт

У районі Уєщисько мають збудувати депо приблизною вартістю 320 млн злотих, розраховане на 30 трамваїв. Компанія «Гданські автобуси і трамваї» також придбала 20 нових двонапрямкових трамваїв. Завершення будівництва та приймання об’єкта заплановані на кінець 2029 року.

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