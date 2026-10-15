W polskim Gdańsku podpisano umowę na budowę linii tramwajowej Gdańsk Południe–Wrzeszcz. Trasa ma połączyć dzielnice na południu miasta z Wrzeszczem, a podróż z Piecki-Migowo do tej dzielnicy ma potrwać 12 minut.

Jak informuje RMF24, nowa linia będzie przebiegać od rejonu skrzyżowania ulic Rakoczego i Jaśkowej Doliny do skrzyżowania ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego i alei Grunwaldzkiej. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaznaczyła, że projekt jest rezultatem ponad dekady pracy, analiz i przygotowań.

Tory, przystanki i ścieżki rowerowe

Projekt zakłada budowę 3,6 km nowej linii tramwajowej, 4,8 km ścieżek rowerowych oraz siedmiu nowych przystanków, w tym węzła autobusowo-tramwajowego. Planowana jest również przebudowa 2,8 km dróg i 17 skrzyżowań. Tramwaje będą kursować po zielonym torowisku w odstępach około pięciu minut.

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W godzinach szczytu linia będzie mogła przewozić ponad 2,5 tys. pasażerów na godzinę. W ramach projektu planowany jest także tunel o długości 280 metrów pod ulicą Wileńską, który może być wykorzystywany jako schronienie.

Zajezdnia i zakończenie prac

W dzielnicy Ujeścisko ma powstać zajezdnia o przybliżonym koszcie 320 mln złotych, przeznaczona dla 30 tramwajów. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje kupiła również 20 nowych dwukierunkowych tramwajów. Zakończenie budowy i odbiór obiektu zaplanowano na koniec 2029 roku.

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