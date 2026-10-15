В польском Гданьске подписали соглашение о строительстве трамвайной линии Гданьск-Полудне — Вжещ. Маршрут должен соединить районы на юге города с Вжещем, а поездка из Пецки-Мигово в этот район, по плану, будет занимать 12 минут.

Как сообщает RMF24, новая линия пройдет от района перекрестка улиц Ракочего и Яськовой Долины до перекрестка улицы Героев Варшавского гетто и проспекта Грюнвальдского. Президент Гданьска Александра Дулькевич отметила, что проект является результатом более чем десятилетней работы, анализов и подготовки.

Пути, остановки и велодорожки

Проект предусматривает строительство 3,6 км новой трамвайной линии, 4,8 км велодорожек и семи новых остановок, в том числе автобусно-трамвайного узла. Также планируется реконструировать 2,8 км дорог и 17 перекрестков. Трамваи будут курсировать по зеленому рельсовому полотну с интервалом примерно в пять минут.

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В часы пик линия сможет перевозить более 2,5 тысячи пассажиров в час. Для проекта также запланирован тоннель длиной 280 метров под улицей Виленьской, который может использоваться в качестве укрытия.

Депо и завершение работ

В районе Уещисько должны построить депо приблизительной стоимостью 320 млн злотых, рассчитанное на 30 трамваев. Компания «Гданьские автобусы и трамваи» также приобрела 20 новых двунаправленных трамваев. Завершение строительства и приемка объекта запланированы на конец 2029 года.

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