В Бангкоке, Таиланд, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что риски искусственного интеллекта могут перевесить его возможности, если не будут введены надлежащие меры предосторожности и этические нормы. Об этом сообщает Cyprus Mail с ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка.

Необходимость мер предосторожности

По словам Георгиевой, ИИ уже укрепляет мировую экономику, однако может вызвать негативные потрясения, если значительный рост производительности не произойдет так быстро, как ожидается. Она подчеркнула, что обществу необходима этическая основа для использования этой технологии.

Глава МВФ также назвала доступ к цифровой инфраструктуре, электроэнергии и надлежащему регулированию необходимыми условиями для того, чтобы люди в разных странах могли воспользоваться преимуществами ИИ. Она сравнила стремительное развитие искусственного интеллекта с гонкой «Формулы-1» без барьеров, которые могли бы защитить зрителей.

Общие стандарты для ИИ

Георгиева поддержала сочетание саморегулирования отрасли с участием ключевых правительств. По ее мнению, к разработке правил должны присоединиться страны с крупнейшими секторами ИИ, в частности США, Китай и Индия, а также государства, вовлеченные в цепочки поставок технологий. МВФ, по ее словам, может работать в сферах роста производительности, рынка труда и рисков для финансовой стабильности.

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Соучредитель Anthropic Джек Кларк заявил, что установление стандартов возможно и уже началось благодаря ранним регуляторным механизмам Европейского союза и добровольным обязательствам в США. Он добавил, что Anthropic регулярно тестирует свои системы, публикует детали проверок, привлекла сторонних оценщиков и предоставила им доступ для проверки данных. В то же время Кларк считает, что такой контроль не должен быть полностью добровольным.

Дискуссия о названии технологии

Заместитель министра финансов США Эрин Браун заявила на отдельной пресс-конференции, что МВФ слишком сосредоточен на рисках для мировой экономики и должен уделять больше внимания возможностям позитивных экономических изменений от ИИ. По ее словам, правительство США теперь называет эту технологию «суперинтеллектом» и обсуждает с другими акционерами МВФ возможность использования такого термина в совместном заявлении руководящего комитета фонда.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли тем временем заявил, что стал более оптимистично оценивать возможность согласования странами стандартов тестирования систем искусственного интеллекта.

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