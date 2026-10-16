在泰国曼谷，国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，如果不引入适当的保障措施和伦理规范，人工智能的风险可能超过其带来的机会。《塞浦路斯邮报》报道了国际货币基金组织和世界银行年会上的这一消息。

需要保障措施

格奥尔基耶娃表示，AI已经在增强全球经济，但如果生产率没有如预期那样迅速大幅增长，它可能引发负面冲击。她强调，社会需要为使用这项技术建立伦理框架。

这位IMF总裁还表示，要让不同国家的人们能够受益于AI，必须具备数字基础设施、电力供应和适当监管等条件。她将人工智能的快速发展比作一场没有防护栏、无法保护观众的一级方程式赛车比赛。

AI的共同标准

格奥尔基耶娃支持将行业自律与主要政府的参与结合起来。她认为，拥有最大AI产业的国家，包括美国、中国和印度，以及参与技术供应链的国家，都应参与制定规则。她表示，IMF可以在生产率增长、劳动力市场和金融稳定风险等领域开展工作。

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Anthropic联合创始人杰克·克拉克表示，制定标准是可能的，而且已经通过欧盟早期监管机制和美国的自愿承诺开始实施。他补充说，Anthropic定期测试其系统，公布检查细节，引入第三方评估人员，并向他们提供核查数据的权限。同时，克拉克认为，这种监督不应完全依赖自愿。

关于技术名称的讨论

美国财政部副部长埃琳·布朗在另一场新闻发布会上表示，IMF过于关注全球经济面临的风险，应更多关注AI带来积极经济变化的机会。她称，美国政府现在将这项技术称为“超级智能”，并正与其他IMF股东讨论，是否在该基金组织指导委员会的联合声明中使用这一术语。

与此同时，英格兰银行行长安德鲁·贝利表示，他对各国就人工智能系统测试标准达成一致的可能性变得更加乐观。

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