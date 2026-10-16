Глава МВФ Георгієва попередила про перевагу ризиків ШІ — Cyprus Mail

У Бангкоку, Таїланд, глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що ризики штучного інтелекту можуть переважити його можливості, якщо не запровадити належних запобіжників та етичних норм. Про це повідомляє Cyprus Mail з щорічних зустрічей МВФ і Світового банку.

Потреба в запобіжниках

За словами Георгієвої, ШІ вже зміцнює світову економіку, однак може спричинити негативні потрясіння, якщо значне зростання продуктивності не відбудеться так швидко, як очікується. Вона наголосила, що суспільству необхідна етична основа для використання технології.

Глава МВФ також назвала необхідними умовами для того, щоб перевагами ШІ могли скористатися люди в різних країнах, доступ до цифрової інфраструктури, електроенергії та належного регулювання. Вона порівняла стрімкий розвиток штучного інтелекту з перегонами «Формули-1» без бар’єрів, які могли б захистити глядачів.

Спільні стандарти для ШІ

Георгієва підтримала поєднання саморегулювання галузі з участю ключових урядів. На її думку, до вироблення правил мають долучитися країни з найбільшими секторами ШІ, зокрема США, Китай та Індія, а також держави, залучені до ланцюгів постачання технологій. МВФ, за її словами, може працювати у сферах зростання продуктивності, ринку праці та ризиків для фінансової стабільності.

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Співзасновник Anthropic Джек Кларк заявив, що встановлення стандартів можливе і вже розпочалося через ранні регуляторні механізми Європейського Союзу та добровільні зобов’язання у США. Він додав, що Anthropic регулярно тестує свої системи, оприлюднює деталі перевірок, залучила сторонніх оцінювачів і надала їм доступ для перевірки даних. Водночас Кларк вважає, що такий контроль не повинен бути повністю добровільним.

Дискусія про назву технології

Заступниця міністра фінансів США Ерін Браун на окремій пресконференції заявила, що МВФ надто зосереджується на ризиках для світової економіки та має приділяти більше уваги можливостям позитивних економічних змін від ШІ. За її словами, уряд США тепер називає цю технологію «суперінтелектом» і обговорює з іншими акціонерами МВФ можливість використання такого терміна у спільній заяві керівного комітету фонду.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі водночас сказав, що став більш оптимістичним щодо можливого узгодження країнами стандартів тестування систем штучного інтелекту.

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