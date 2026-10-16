W Bangkoku w Tajlandii dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa oświadczyła, że ryzyka związane ze sztuczną inteligencją mogą przeważyć nad jej możliwościami, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia i normy etyczne. Cyprus Mail informuje o tym z dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego.

Potrzeba zabezpieczeń

Według Georgiewej AI już wzmacnia światową gospodarkę, jednak może wywołać negatywne wstrząsy, jeśli znaczący wzrost produktywności nie nastąpi tak szybko, jak oczekiwano. Podkreśliła, że społeczeństwo potrzebuje etycznych ram korzystania z tej technologii.

Szefowa MFW wskazała również dostęp do infrastruktury cyfrowej, energii elektrycznej i odpowiednich regulacji jako niezbędne warunki, aby z korzyści AI mogli korzystać ludzie w różnych krajach. Porównała szybki rozwój sztucznej inteligencji do wyścigu Formuły 1 bez barier, które mogłyby chronić widzów.

Wspólne standardy dla AI

Georgiewa poparła połączenie samoregulacji branży z udziałem kluczowych rządów. Jej zdaniem w opracowywaniu zasad powinny uczestniczyć kraje z największymi sektorami AI, w tym USA, Chiny i Indie, a także państwa zaangażowane w łańcuchy dostaw technologii. MFW, jak powiedziała, może działać w obszarach wzrostu produktywności, rynku pracy i ryzyk dla stabilności finansowej.

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Współzałożyciel Anthropic Jack Clark oświadczył, że ustanowienie standardów jest możliwe i już się rozpoczęło dzięki wczesnym mechanizmom regulacyjnym Unii Europejskiej oraz dobrowolnym zobowiązaniom w USA. Dodał, że Anthropic regularnie testuje swoje systemy, publikuje szczegóły kontroli, zaangażował zewnętrznych oceniających i zapewnił im dostęp do weryfikacji danych. Jednocześnie Clark uważa, że taki nadzór nie powinien być całkowicie dobrowolny.

Dyskusja o nazwie technologii

Zastępczyni sekretarza skarbu USA Erin Brown oświadczyła na odrębnej konferencji prasowej, że MFW zbyt mocno koncentruje się na ryzykach dla światowej gospodarki i powinien poświęcać więcej uwagi możliwościom pozytywnych zmian gospodarczych wynikających z AI. Według niej rząd USA nazywa obecnie tę technologię „superinteligencją” i rozmawia z innymi udziałowcami MFW o możliwości użycia tego terminu we wspólnym oświadczeniu komitetu sterującego funduszu.

Prezes Banku Anglii Andrew Bailey powiedział tymczasem, że stał się bardziej optymistyczny co do możliwości uzgodnienia przez kraje standardów testowania systemów sztucznej inteligencji.

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