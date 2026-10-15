美国上诉法院恢复弗吉尼亚州学区委员会诉讼——The Hill

美国联邦上诉法院恢复了弗吉尼亚州费尔法克斯县和阿灵顿县学区委员会针对美国教育部提起的诉讼。学区委员会对联邦资助程序的变更提出质疑，此前它们拒绝修改有关跨性别学生的规定，The Hill报道。

上诉法院裁决

美国第四巡回上诉法院的合议庭以二比一的票数作出裁决。该合议庭认定，下级法院认为学区委员会向错误的法院提起诉讼、应当向专门审理与政府之间合同纠纷的联邦索赔法院提出请求，这一结论是错误的。

法官艾莉森·琼斯·拉欣表示，学区的部分请求本质上并不属于合同性质。因此，她认为，以缺乏管辖权为由完全驳回诉讼是错误的。同时，多数法官强调，他们并未评估这些诉讼在实体问题上的前景。

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拨款争议

在特朗普总统政府将其列为“高风险”后，学区委员会于去年提起诉讼。原因是这些学区拒绝改变一项政策，该政策允许跨性别学生自行选择使用卫生间和更衣室。

这一身份意味着，教育部拨款只能以报销已发生费用的方式支付，而不是预先支付。法官阿尔伯特·迪亚斯加入了多数意见。法官朱利叶斯·理查森不同意同事们的观点，认为这些学区的请求实际上涉及合同付款，应由联邦索赔法院审理。

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