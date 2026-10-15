Federalny sąd apelacyjny USA przywrócił pozwy rad szkolnych hrabstw Fairfax i Arlington w stanie Wirginia przeciwko Departamentowi Edukacji USA. Rady szkolne kwestionują zmianę procedury federalnego finansowania po tym, jak odmówiły zmiany zasad dotyczących uczniów transpłciowych, informuje The Hill.

Decyzja sądu apelacyjnego

Skład Sądu Apelacyjnego USA dla Czwartego Okręgu podjął decyzję stosunkiem głosów dwa do jednego. Uznał, że sąd niższej instancji błędnie stwierdził, iż rady szkolne zwróciły się do niewłaściwego sądu i powinny były skierować swoje roszczenia do wyspecjalizowanego Sądu Roszczeń Federalnych, który rozpatruje spory umowne z rządem.

Sędzia Allison Jones Rushing wskazała, że część roszczeń okręgów szkolnych nie ma charakteru umownego. Dlatego, jej zdaniem, całkowite oddalenie pozwów z powodu braku jurysdykcji było błędne. Jednocześnie większość sędziów podkreśliła, że nie oceniała zasadności pozwów.

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Spór o granty

Rady szkolne złożyły pozwy w ubiegłym roku po tym, jak administracja prezydenta Trumpa nadała im status „wysokiego ryzyka”. Powodem była odmowa okręgów zmiany polityki, która pozwala uczniom transpłciowym korzystać z toalet i szatni według własnego wyboru.

Status ten oznacza, że wypłaty z grantów Departamentu Edukacji są dokonywane wyłącznie jako zwrot już poniesionych wydatków, a nie z góry. Do decyzji większości dołączył sędzia Albert Diaz. Sędzia Julius Richardson nie zgodził się z kolegami, uznając, że roszczenia okręgów faktycznie dotyczą płatności umownych i powinny być rozpatrywane przez Sąd Roszczeń Federalnych.

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