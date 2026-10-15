Апелляционный суд США восстановил иски школьных советов Вирджинии — The Hill

Федеральный апелляционный суд США восстановил иски школьных советов округов Фэрфакс и Арлингтон в штате Вирджиния против Министерства образования США. Школьные советы оспаривают изменение порядка федерального финансирования после того, как отказались изменить правила в отношении трансгендерных учащихся, сообщает The Hill.

Решение апелляционной инстанции

Коллегия Апелляционного суда США четвертого округа приняла решение большинством в два голоса против одного. Она признала ошибочным вывод суда нижестоящей инстанции о том, что школьные советы обратились не в тот суд и должны были подать свои требования в специализированный Суд федеральных претензий, который рассматривает договорные споры с правительством.

Судья Эллисон Джонс Рашинг отметила, что часть требований школьных округов по своей сути не является договорной. Поэтому, по ее оценке, полное отклонение исков из-за отсутствия юрисдикции было ошибочным. В то же время большинство судей подчеркнуло, что не оценивало перспективы исков по существу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор о грантах

Школьные советы подали иски в прошлом году после того, как администрация президента Трампа присвоила им статус «высокого риска». Причиной стал отказ округов изменить политику, позволяющую трансгендерным учащимся пользоваться уборными и раздевалками по собственному выбору.

Этот статус означает, что выплаты по грантам Министерства образования производятся только в качестве возмещения уже понесенных расходов, а не авансом. К решению большинства присоединился судья Альберт Диас. Судья Джулиус Ричардсон не согласился с коллегами, считая, что требования округов фактически касаются договорных выплат и должны рассматриваться Судом федеральных претензий.

Читай нас в