Апеляційний суд США поновив позови шкільних рад Вірджинії — The Hill

Федеральний апеляційний суд США поновив позови шкільних рад округів Ферфакс і Арлінгтон у штаті Вірджинія проти Міністерства освіти США. Шкільні ради оскаржують зміну порядку федерального фінансування після того, як відмовилися змінити правила щодо трансгендерних учнів, повідомляє The Hill.

Рішення апеляційної інстанції

Колегія Апеляційного суду США четвертого округу ухвалила рішення з перевагою у два голоси проти одного. Вона визнала неправильним висновок суду нижчої інстанції, що шкільні ради звернулися не до того суду та мали подавати вимоги до спеціалізованого Суду федеральних позовів, який розглядає контрактні спори з урядом.

Суддя Еллісон Джонс Рашинг зазначила, що частина вимог шкільних округів за своєю суттю не є договірними. Тому, за її оцінкою, повне відхилення позовів через відсутність юрисдикції було помилковим. Водночас більшість суддів наголосила, що не оцінювала перспективи позовів по суті.

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Спір щодо грантів

Шкільні ради подали позови торік після того, як адміністрація президента Трампа надала їм статус «високого ризику». Причиною стала відмова округів змінити політику, яка дозволяє трансгендерним учням користуватися вбиральнями та роздягальнями за власним вибором.

Цей статус означає, що виплати за грантами Міністерства освіти здійснюються лише як відшкодування вже понесених витрат, а не авансово. До рішення більшості долучився суддя Альберт Діас. Суддя Джуліус Річардсон не погодився з колегами, вважаючи, що вимоги округів фактично стосуються контрактних виплат і мають розглядатися Судом федеральних позовів.

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