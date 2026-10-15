巴基斯坦白沙瓦私立学校 Al-Khair Education Center 的屋顶坍塌，造成至少32名学生和一名教师死亡。大多数遇难儿童年龄不到13岁。至少45人受伤，伤势程度不一，《日本时报》报道。

救援行动持续数小时

坍塌发生在上午课程期间的8时48分。救援人员用了四到五个小时从建筑废墟下救出儿童，学生的父母和亲属聚集在学校附近。

Lady Reading Hospital 代表穆罕默德·阿西姆表示，死者中包括12名女学生和一名教师。三名儿童因头部受伤情况危急。20名伤者被送往这家医院，其中大多数人在接受医疗救治后出院。

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警方展开调查

一名救援部门代表表示，上层的屋顶坍塌并砸向下方教室中的学生，导致建筑的两层受损。事发时，三个教室内共有110名学生。白沙瓦警察局长米安·赛义德此前表示，救援人员已从废墟下救出47名儿童，死亡人数可能还会增加。

赛义德称，该建筑结构薄弱，屋顶承受了建筑结构的过重负荷。学校业主已被拘留，执法人员展开了调查。遇难者亲属指责该机构管理层无视对建筑状况的担忧，并要求追究责任人的责任。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫向遇难者家属表示慰问，其办公室的声明称。

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