W Peszawarze w Pakistanie co najmniej 32 uczniów i nauczycielka zginęli w wyniku zawalenia się dachu prywatnej szkoły Al-Khair Education Center. Większość dzieci, które zginęły, miała mniej niż 13 lat. Co najmniej 45 osób doznało obrażeń o różnym stopniu ciężkości, podaje The Japan Times.

Akcja ratunkowa trwała kilka godzin

Do zawalenia doszło podczas porannych zajęć o godz. 8:48. Ratownicy przez cztery do pięciu godzin wydobywali dzieci spod gruzów budynku, a przy szkole zgromadzili się rodzice i krewni uczniów.

Według Mohammada Asima, przedstawiciela Lady Reading Hospital, wśród ofiar śmiertelnych było 12 uczennic i nauczycielka. Troje dzieci było w stanie krytycznym z urazami głowy. Do tego szpitala trafiło 20 poszkodowanych, z których większość została wypisana po udzieleniu pomocy medycznej.

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Policja wszczęła dochodzenie

Przedstawiciel służby ratunkowej poinformował, że dach górnego piętra zawalił się na uczniów w znajdujących się niżej klasach, w wyniku czego uszkodzone zostały dwa piętra budynku. W chwili zdarzenia w trzech klasach znajdowało się 110 uczniów. Wcześniej komendant policji w Peszawarze Mian Saeed przekazał, że ratownicy wydobyli spod gruzów 47 dzieci oraz że liczba ofiar śmiertelnych mogła wzrosnąć.

Saeed oświadczył, że budynek miał słabą konstrukcję, a dach był przeciążony konstrukcjami budowlanymi. Właściciel szkoły został zatrzymany, a organy ścigania wszczęły dochodzenie. Krewni ofiar śmiertelnych oskarżyli administrację placówki o ignorowanie obaw dotyczących stanu budynku i zażądali pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif wyraził współczucie rodzinom ofiar, jak wynika z oświadczenia jego biura.

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