В Пешаваре, Пакистан, в результате обрушения крыши частной школы Al-Khair Education Center погибли не менее 32 школьников и учительница. Большинству погибших детей было меньше 13 лет. Как минимум 45 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает The Japan Times.

Спасательная операция длилась несколько часов

Обрушение произошло во время утренних занятий в 8:48. Спасатели в течение четырех-пяти часов извлекали детей из-под обломков здания, а возле школы собрались родители и родственники учеников.

По словам представителя Lady Reading Hospital Мохаммада Асима, среди погибших были 12 учениц и учительница. Трое детей находились в критическом состоянии с травмами головы. В эту больницу доставили 20 пострадавших, большинство из них выписали после оказания медицинской помощи.

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Полиция начала расследование

Представитель спасательной службы сообщил, что крыша верхнего этажа обрушилась на учеников в расположенных ниже классах, в результате чего были повреждены два этажа здания. На момент инцидента в трех классах находились 110 учеников. Ранее начальник полиции Пешавара Миан Саид сообщал, что спасатели извлекли из-под завалов 47 детей и что число погибших могло возрасти.

Саид заявил, что здание имело слабую конструкцию, а крыша была перегружена строительными конструкциями. Владельца школы задержали, правоохранители начали расследование. Родственники погибших обвинили администрацию учреждения в игнорировании опасений по поводу состояния здания и потребовали привлечь виновных к ответственности.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении его офиса.

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