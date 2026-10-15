在英国北爱尔兰，最大统一派政党的前领导人杰弗里·唐纳森因历史遗留的儿童性犯罪被判处15年监禁。据Cyprus Mail报道，法官保罗·拉姆齐称此案令人不安且令人忧虑，并将这名政治人物的陨落形容为灾难性的耻辱。

判决与指控

63岁的唐纳森于6月被裁定犯有一项强奸罪、13项猥亵侵犯罪和四项严重猥亵罪。针对两名女性的犯罪发生于1985年至2008年之间。

宣判期间，唐纳森一动不动，直视前方。法官表示，虐待持续的时间、受害者的年龄以及对她们造成的后果均为加重情节。拉姆齐还评估称，唐纳森再次犯罪的风险为中等。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

上诉与其妻子的案件

唐纳森自6月以来一直被羁押候审，他否认所有指控，并寻求对定罪提出上诉。法官称，他既没有道歉，也没有表现出羞愧。

2024年3月被逮捕并被起诉后，唐纳森立即辞去民主统一党党魁职务。2016年，他因政治活动被授予爵士头衔；在被裁定有罪两天后，他要求被剥夺这一头衔。

陪审团还认定，这名政治人物的妻子埃莉诺协助了他的行为。她否认指控。上个月，法院因其心理健康问题认定她不适合出庭受审，因此她无法被追究刑事责任。

关注我们在