В Северной Ирландии, в Великобритании, бывший лидер крупнейшей юнионистской партии Джеффри Дональдсон был приговорён к 15 годам лишения свободы за исторические преступления сексуального характера против детей. Как сообщает Cyprus Mail, судья Пол Рамзи назвал дело тревожным и вызывающим беспокойство, а падение политика охарактеризовал как катастрофический позор.

Приговор и обвинения

63-летний Дональдсон в июне был признан виновным по одному эпизоду изнасилования, 13 эпизодам непристойного посягательства и четырём эпизодам грубо непристойных действий. Преступления в отношении двух женщин были совершены в период с 1985 по 2008 год.

Во время оглашения приговора Дональдсон оставался неподвижным и смотрел прямо перед собой. Судья заявил, что продолжительность насилия, возраст потерпевших и последствия для них стали отягчающими обстоятельствами. Рамзи также оценил риск повторного правонарушения со стороны Дональдсона как средний.

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Апелляция и дело жены

Дональдсон, находящийся под стражей с июня в ожидании приговора, отрицал все обвинения и намерен обжаловать осуждение. По словам судьи, он не выразил ни извинений, ни стыда.

После ареста и предъявления обвинений в марте 2024 года Дональдсон сразу покинул пост главы Демократической юнионистской партии. В 2016 году он был посвящён в рыцари за политическую деятельность, а через два дня после признания виновным попросил лишить его этого титула.

Присяжные также установили, что жена политика Элеанор содействовала его действиям. Она отрицала обвинения. В прошлом месяце суд признал её неспособной предстать перед судом из-за проблем с психическим здоровьем, поэтому она не может быть привлечена к уголовной ответственности.

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