Екслідера юніоністської партії Дональдсона ув’язнили на 15 років — Cyprus Mail

У Північній Ірландії, у Великій Британії, колишнього лідера найбільшої юніоністської партії Джеффрі Дональдсона засудили до 15 років ув’язнення за історичні злочини сексуального характеру проти дітей. Як повідомляє Cyprus Mail, суддя Пол Рамзі назвав справу тривожною та такою, що викликає занепокоєння, а падіння політика охарактеризував як катастрофічне безчестя.

Вирок і обвинувачення

63-річного Дональдсона в червні визнали винним за одним епізодом зґвалтування, 13 епізодами непристойного посягання та чотирма епізодами грубо непристойних дій. Злочини щодо двох жінок були скоєні між 1985 і 2008 роками.

Під час оголошення вироку Дональдсон не рухався та дивився прямо перед собою. Суддя заявив, що тривалість насильства, вік потерпілих і наслідки для них стали обтяжувальними обставинами. Рамзі також оцінив ризик повторного правопорушення з боку Дональдсона як середній.

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Апеляція та справа дружини

Дональдсон, який перебуває під вартою з червня в очікуванні вироку, заперечував усі обвинувачення та прагне оскаржити засудження. За словами судді, він не висловив ані вибачень, ані сорому.

Після арешту та висунення обвинувачень у березні 2024 року Дональдсон одразу залишив посаду голови Демократичної юніоністської партії. У 2016 році його посвятили в лицарі за політичну діяльність, а через два дні після визнання винним він попросив позбавити його цього титулу.

Присяжні також встановили, що дружина політика Елеанор сприяла його діям. Вона заперечувала обвинувачення. Минулого місяця суд визнав її нездатною постати перед судом через проблеми з психічним здоров’ям, тому вона не може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

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