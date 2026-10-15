W Irlandii Północnej, w Wielkiej Brytanii, były lider największej partii unionistycznej Jeffrey Donaldson został skazany na 15 lat więzienia za historyczne przestępstwa seksualne wobec dzieci. Jak podaje Cyprus Mail, sędzia Paul Ramsey określił sprawę jako niepokojącą i budzącą obawy, a upadek polityka nazwał katastrofalną hańbą.

Wyrok i zarzuty

63-letni Donaldson został w czerwcu uznany za winnego jednego aktu gwałtu, 13 aktów nieprzyzwoitego napastowania oraz czterech aktów rażącej nieprzyzwoitości. Przestępstwa wobec dwóch kobiet popełniono między 1985 a 2008 rokiem.

Podczas ogłaszania wyroku Donaldson pozostawał nieruchomy i patrzył prosto przed siebie. Sędzia stwierdził, że czas trwania przemocy, wiek pokrzywdzonych oraz konsekwencje dla nich były okolicznościami obciążającymi. Ramsey ocenił również ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przez Donaldsona jako średnie.

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Apelacja i sprawa żony

Donaldson, który od czerwca przebywa w areszcie w oczekiwaniu na wyrok, zaprzeczał wszystkim zarzutom i zamierza odwołać się od skazania. Według sędziego nie wyraził ani skruchy, ani wstydu.

Po aresztowaniu i postawieniu zarzutów w marcu 2024 roku Donaldson natychmiast zrezygnował ze stanowiska lidera Demokratycznej Partii Unionistycznej. W 2016 roku został pasowany na rycerza za działalność polityczną, a dwa dni po uznaniu go za winnego poprosił o pozbawienie go tego tytułu.

Ława przysięgłych ustaliła również, że żona polityka, Eleanor, ułatwiała jego działania. Zaprzeczała zarzutom. W ubiegłym miesiącu sąd uznał ją za niezdolną do stanięcia przed sądem z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, dlatego nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

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