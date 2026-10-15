W mieście Gqeberha w RPA podczas rozprawy w sprawie kaucji oskarżenie oświadczyło, że Xolani Busakwe, pracownik jednostki cyfrowych dochodzeń kryminalistycznych Hawks, może być powiązany z grupą przestępczą oskarżaną o porwanie dwóch kobiet dla okupu oraz zabójstwo prokurator Tracy Brown. Poinformował o tym Daily Maverick.

Busakwe postawiono zarzuty porwania ludzi, handlu ludźmi, wymuszenia, rozboju w okolicznościach obciążających, a także zarzuty na podstawie ustawy o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej. W sprawie figurują także Simtembile Xungu, David Mthembu, Buhle Mbini, Andile Matumbu, Unathi Mai oraz brat oskarżonego, Ayabulela Busakwe. Części osób objętych sprawą zarzuca się również zabójstwo i spisek w celu zabójstwa Brown.

Dane o urlopie i połączenia telefoniczne

Według oskarżenia w czerwcu 2025 roku Busakwe wziął urlop, aby udać się do Motherwell. Dane z telefonii komórkowej miały zarejestrować jego obecność w pobliżu targu Markman Fresh Produce Market w czasie porwania Lindsay Noulden. Według śledztwa w tej samej okolicy przebywali Mthembu, Mbini i Matumbu, którzy pozostawali ze sobą w stałym kontakcie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Za uwolnienie Noulden zapłacono okup w wysokości 1,25 mln randów. Następnego dnia Busakwe i jego brat skontaktowali się z dealerem używanych samochodów w George, aby kupić BMW za 155 tys. randów. Oskarżenie twierdzi, że samochód kupiono za część okupu, a następnie zarejestrowano na znajomego braci, Lungile Jikę.

Oznaczone banknoty i broń

11 sierpnia 2025 roku w Kariedze porwano Teresę Minnie. Za jej uwolnienie zapłacono 1,1 mln randów, przy czym organy ścigania przed przekazaniem oznaczyły gotówkę fluorescencyjnym proszkiem. W następnym tygodniu zatrzymano Ayabuelę Busakwe i Matumbu, a według śledztwa znaleziono przy nich znaczne sumy pieniędzy, w tym oznaczone banknoty.

Podczas przeszukania pod adresem, pod którym podejrzani, według policji, mogli przechowywać pieniądze, znaleziono 197 tys. randów z fluorescencyjnymi oznaczeniami oraz broń palną. Śledztwo podało, że broń powiązano z zabójstwem prokurator Brown, którą zastrzelono 31 lipca 2025 roku w jej domu w Gqeberha. Oskarżenie wnioskowało o odmowę zwolnienia Xolaniego Busakwe za kaucją, powołując się na ryzyko wpływania na świadków i ingerowania w śledztwo ze względu na jego znajomość systemów policyjnych.

Czytaj nas na