10月7日委员会将于10月24日在以色列特拉维夫举行大规模集会，要求成立国家委员会调查10月7日袭击事件。活动将于19时30分在“人质广场”举行，距离议会选举还有三天。

据《耶路撒冷邮报》报道，组织者打算将受害者家属要求全面调查这一失败、确定责任并吸取其教训的诉求，作为公共议程的核心议题。

活动参与者

集会将由遇难者家属、获释人质及其亲属、加沙边境附近社区的居民，以及两年多来与该委员会一道要求成立国家委员会的公民领导。

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预计已承诺成立此类委员会的政党领导人将参加活动：来自“亚沙尔”的加迪·艾森科特、“贝亚哈德”的两位共同主席纳夫塔利·贝内特和亚伊尔·拉皮德、“以色列是我们的家园”主席阿维格多·利伯曼，以及“民主党人”领导人亚伊尔·戈兰。该委员会称此次活动为选举前最后一场大型公开活动。

对10月7日事件的调查

该委员会包括1,500多个遇难者家属、获释人质家属以及袭击幸存者家庭。该组织多次呼吁成立一个国家委员会，该委员会能够开展全面调查，并就个人和系统性责任提出建议。

2026年7月，议会在一读中批准了一项由执政联盟支持的法案，该法案规定委员会成员将由政治人士任命。59名议员投票支持该法案，而反对派抵制了投票，称该倡议旨在阻碍国家委员会进行全面调查。该法案在议会解散前未能通过最终审议，但已提交一读，以保留在下一届议会继续审议的可能性。

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