Совет 7 октября 24 октября проведет в Тель-Авиве, Израиль, массовый митинг с требованием создать государственную комиссию по расследованию нападения 7 октября. Акция состоится на Площади заложников в 19:30, за три дня до выборов в Кнессет.

Как сообщает Jerusalem Post, организаторы намерены сделать требование семей пострадавших о полном расследовании провала, установлении ответственности и учете его уроков центральной темой общественной повестки дня.

Участники акции

Митинг возглавят семьи погибших, бывшие заложники и их близкие, жители населенных пунктов вблизи границы с Газой, а также граждане, которые более двух лет вместе с советом требуют создания государственной комиссии.

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Ожидается участие лидеров партий, обязавшихся создать такую комиссию: Гади Айзенкота от «Яшар», сопредседателей «Бьяхад» Нафтали Беннета и Яира Лапида, главы «Исраэль Бейтейну» Авигдора Либермана и лидера «Демократов» Яира Голана. Совет назвал мероприятие последним крупным публичным событием перед выборами.

Расследование событий 7 октября

В совет входят более 1 500 семей погибших, бывших заложников и тех, кто пережил нападение. Организация неоднократно призывала создать государственную комиссию, которая может провести комплексное расследование и дать рекомендации по персональной и системной ответственности.

В июле 2026 года Кнессет в первом чтении одобрил поддержанный коалицией законопроект о комиссии, членов которой будут назначать политики. За него проголосовали 59 депутатов, тогда как оппозиция бойкотировала голосование, заявив, что инициатива призвана помешать полноценному расследованию государственной комиссией. Законопроект не прошел окончательных чтений до роспуска Кнессета, однако его внесли на первое чтение, чтобы сохранить возможность продолжить рассмотрение в следующем созыве парламента.

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