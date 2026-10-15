Rada 7 Października 24 października zorganizuje w Tel Awiwie w Izraelu masowy wiec z żądaniem powołania państwowej komisji do zbadania ataku z 7 października. Akcja odbędzie się na Placu Zakładników o godz. 19:30, trzy dni przed wyborami do Knesetu.

Jak informuje Jerusalem Post, organizatorzy zamierzają uczynić żądanie rodzin poszkodowanych dotyczące pełnego zbadania porażki, ustalenia odpowiedzialności i uwzględnienia wynikających z niej wniosków centralnym tematem debaty publicznej.

Uczestnicy akcji

Na czele wiecu staną rodziny zabitych, byli zakładnicy i ich bliscy, mieszkańcy miejscowości w pobliżu granicy ze Strefą Gazy, a także obywatele, którzy wraz z radą od ponad dwóch lat domagają się powołania państwowej komisji.

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Oczekuje się udziału liderów partii, którzy zobowiązali się powołać taką komisję: Gadiego Eisenkota z Jaszaru, współprzewodniczących Bejachad Naftalego Bennetta i Jaira Lapida, przewodniczącego Israel Bejteinu Awigdora Liebermana oraz lidera Demokratów Jaira Golana. Rada nazwała wydarzenie ostatnim dużym wydarzeniem publicznym przed wyborami.

Śledztwo w sprawie wydarzeń z 7 października

W skład rady wchodzi ponad 1 500 rodzin zabitych, byłych zakładników oraz osób, które przeżyły atak. Organizacja wielokrotnie wzywała do powołania państwowej komisji, która może przeprowadzić kompleksowe śledztwo i przedstawić rekomendacje dotyczące odpowiedzialności osobistej i systemowej.

W lipcu 2026 roku Kneset w pierwszym czytaniu zatwierdził popierany przez koalicję projekt ustawy o komisji, której członków mieliby powoływać politycy. Za głosowało 59 deputowanych, podczas gdy opozycja zbojkotowała głosowanie, twierdząc, że inicjatywa ma utrudnić pełne śledztwo prowadzone przez komisję państwową. Projekt ustawy nie przeszedł ostatecznych czytań przed rozwiązaniem Knesetu, jednak wniesiono go do pierwszego czytania, aby zachować możliwość kontynuowania jego rozpatrywania w następnej kadencji parlamentu.

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