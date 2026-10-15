Рада 7 жовтня проведе в Тель-Авіві мітинг за державне розслідування — Jerusalem Post

Рада 7 жовтня 24 жовтня проведе в Тель-Авіві, Ізраїль, масовий мітинг із вимогою створити державну комісію з розслідування нападу 7 жовтня. Акція відбудеться на площі Заручників о 19:30, за три дні до виборів до Кнесету.

Як повідомляє Jerusalem Post, організатори мають намір зробити вимогу родин постраждалих про повне розслідування провалу, встановлення відповідальності та врахування його уроків центральною темою суспільного порядку денного.

Учасники акції

Мітинг очолять родини загиблих, колишні заручники та їхні близькі, жителі населених пунктів поблизу кордону з Газою, а також громадяни, які понад два роки разом із радою вимагають створення державної комісії.

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Очікується участь лідерів партій, які зобов'язалися створити таку комісію: Гаді Айзенкота від «Яшар», співголів «Б'яхад» Нафталі Беннета та Яїра Лапіда, голови «Ісраель Бейтейну» Авігдора Лібермана й лідера «Демократів» Яїра Голана. Рада назвала захід останньою великою публічною подією перед виборами.

Розслідування подій 7 жовтня

До ради входять понад 1 500 родин загиблих, колишніх заручників і тих, хто пережив напад. Організація неодноразово закликала створити державну комісію, яка може провести комплексне розслідування та надати рекомендації щодо персональної і системної відповідальності.

У липні 2026 року Кнесет у першому читанні схвалив підтриманий коаліцією законопроєкт про комісію, членів якої призначатимуть політики. За нього проголосували 59 депутатів, тоді як опозиція бойкотувала голосування, заявивши, що ініціатива має перешкодити повноцінному розслідуванню державною комісією. Законопроєкт не пройшов остаточних читань до розпуску Кнесету, однак його внесли до першого читання, щоб зберегти можливість продовжити розгляд у наступному скликанні парламенту.

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