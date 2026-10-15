Индийские власти попросили 43-летнего актера Болливуда Имрана Хана покинуть страну до конца октября после его участия в политическом протесте в Мумбаи. По данным местных СМИ, это связано с возможным нарушением иммиграционных правил, сообщает Daily Maverick.

Срок выезда

Газета Times of India сообщила, что Хану дали время до 28 октября, чтобы покинуть Индию. Издание Indian Express отметило, что актер является гражданином США. Согласно индийскому законодательству, участие иностранцев в политических протестах может трактоваться как нарушение миграционных и визовых правил.

Протест в Мумбаи

10 октября Хан принял участие в митинге в Мумбаи, участники которого требовали отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара. Протест был связан с пересмотром избирательных списков, который критики и оппозиционные партии считают выгодным для партии премьер-министра Нарендры Моди.

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В тот же день актер опубликовал в Instagram фотографию, на которой показывает знак победы в салоне транспорта, похожего на полицейский фургон. По информации Indian Express, в полицейском участке Мумбаи на Хана подали жалобу о возможном нарушении закона. На ее основании Региональный офис регистрации иностранцев направил актеру уведомление с требованием выехать. Хан не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Имран Хан является племянником актера Аамира Хана. Он снимался в нескольких успешных болливудских фильмах в 2008–2015 годах, после чего завершил актерскую карьеру.

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