Суд Гамбурга осудил двух агентов Ирана за подготовку нападений — Deutsche Welle
Суд в Гамбурге, Германия, в четверг осудил двух мужчин, действовавших в интересах иранской разведслужбы, за подготовку нападений в стране. Их признали виновными в шпионаже и покушении на убийство, сообщает Deutsche Welle.
Приговоры по делу
Одному из осужденных назначили четыре с половиной года лишения свободы. Другой получил восемь с половиной лет лишения свободы: суд признал его организатором запланированных нападений.
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Имена осужденных не раскрываются. По данным властей, один из них является гражданином Дании, а другой — гражданином Афганистана. Оба были завербованы представителями иранских властей.
Вероятные цели
Среди людей, на которых мужчины планировали нападения, был Йозеф Шустер — президент Центрального совета евреев в Германии. Еще одной потенциальной целью был политик партии Зеленых Фолькер Бек, президент Германо-израильского общества.