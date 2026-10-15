Sąd w Hamburgu w Niemczech w czwartek skazał dwóch mężczyzn, którzy działali na rzecz irańskich służb wywiadowczych, za przygotowywanie ataków w kraju. Uznano ich za winnych szpiegostwa i usiłowania zabójstwa, informuje Deutsche Welle.

Wyroki w sprawie

Jednego ze skazanych skazano na cztery i pół roku więzienia. Drugi otrzymał osiem i pół roku więzienia: sąd uznał go za organizatora planowanych ataków.

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Tożsamości skazanych nie ujawniono. Według władz jeden z nich jest obywatelem Danii, a drugi obywatelem Afganistanu. Obaj zostali zwerbowani przez przedstawicieli irańskich władz.

Prawdopodobne cele

Wśród osób, które mężczyźni planowali zaatakować, był Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Innym potencjalnym celem był polityk Partii Zielonych Volker Beck, prezes Niemiecko-Izraelskiego Towarzystwa.

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