Саммит ЕС и стран Залива в Эр-Рияде отложили — Jerusalem Post

Европейский союз и государства Персидского залива договорились отложить саммит, запланированный на 24 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на два осведомленных источника Reuters.

Заявление болгарского премьера

Премьер-министр Болгарии Румен Радев перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе заявил журналистам, что, по его информации, встречу в Эр-Рияде перенесут. Он предположил, что это может быть связано с соображениями безопасности.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что обсуждения проведения саммита продолжаются. По ее словам, о решении сообщат, когда будет что объявить.

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Атаки на Саудовскую Аравию

Во вторник коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила три ракеты и два беспилотника, запущенные хуситами из Йемена в направлении Эр-Рияда и штаб-квартиры Aramco в Дахране.

Государственное агентство SPA со ссылкой на представителя гражданской обороны сообщило, что обломки двух перехваченных ракет упали в Эр-Рияде. Ранения получили четыре человека, а 15 домов получили незначительные повреждения.

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