Szczyt UE i państw Zatoki w Rijadzie przełożony — Jerusalem Post

Unia Europejska i państwa Zatoki Perskiej uzgodniły przełożenie szczytu zaplanowanego na 24 października w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Informuje o tym Jerusalem Post, powołując się na dwa poinformowane źródła Reutersa.

Oświadczenie bułgarskiego premiera

Premier Bułgarii Rumen Radew powiedział dziennikarzom przed szczytem przywódców UE w Brukseli, że według jego informacji spotkanie w Rijadzie zostanie przełożone. Zasugerował, że może to być związane z kwestiami bezpieczeństwa.

Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas powiedziała, że trwają rozmowy dotyczące organizacji szczytu. Jak zaznaczyła, decyzja zostanie ogłoszona, gdy będzie co ogłosić.

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Ataki na Arabię Saudyjską

We wtorek koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że przechwyciła trzy rakiety i dwa drony wystrzelone przez Huti z Jemenu w kierunku Rijadu i siedziby Aramco w Dhahranie.

Państwowa agencja SPA, powołując się na rzecznika obrony cywilnej, poinformowała, że szczątki dwóch przechwyconych rakiet spadły w Rijadzie. Cztery osoby zostały ranne, a 15 domów doznało niewielkich uszkodzeń.

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