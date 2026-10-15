RMF24：波兰人口半年减少9万人

与2025年底相比，波兰2026年上半年人口减少9万人。截至6月底，该国人口为3724.3万人。实际人口减少率为-0.24%，RMF24报道，并援引波兰中央统计局的数据。

死亡人数几乎是出生人数的两倍

人口减少的主要原因是自然减少，达到9.52万人。统计部门解释说，这是活产人数与死亡人数之间的差额。按每1万人口计算，该国因自然变动减少了51人。

六个月内，波兰登记了约11.5万例活产，比2025年同期少1000例。死亡人数约为21万人，其中334名婴儿死亡。这比去年1月至6月多约2000例死亡。

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城市地区自然减少6.2万人，农村地区为3.32万人。该部门指出，自2013年以来，该国一直出现负自然增长：低出生率与老年人口数量及占比增加并存。

迁移余额仍为正数

国际迁移也会影响总人口。根据PESEL登记册数据，此前长期居住在国外的9926人赴波兰永久居住。与此同时，4319人申报将离开该国前往境外永久居住。

上半年还登记了超过5万对婚姻，比一年前多约2000对。约3.2万对夫妻离婚，同比约增加1000对。另有300桩婚姻被作出分居裁决。

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