Liczba ludności Polski w pierwszym półroczu 2026 roku zmniejszyła się o 90 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 roku. Na koniec czerwca w kraju mieszkało 37,243 mln osób. Współczynnik rzeczywistego ubytku ludności wyniósł -0,24%, podaje RMF24, powołując się na Główny Urząd Statystyczny Polski.

Zgonów prawie dwa razy więcej niż urodzeń

Główną przyczyną spadku był ubytek naturalny, który wyniósł 95,2 tys. osób. Urząd statystyczny wyjaśnił, że jest to różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców kraj stracił w wyniku ruchu naturalnego 51 osób.

W ciągu sześciu miesięcy w Polsce zarejestrowano około 115 tys. urodzeń żywych — o tysiąc mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Liczba zgonów wyniosła około 210 tys., w tym zmarło 334 niemowląt. To około 2 tys. zgonów więcej niż w okresie styczeń-czerwiec ubiegłego roku.

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W miastach ubytek naturalny wyniósł 62 tys. osób, a na obszarach wiejskich — 33,2 tys. Urząd zaznaczył, że ujemny przyrost naturalny obserwowany jest w kraju od 2013 roku: niska dzietność łączy się ze wzrostem liczby i udziału osób w starszym wieku.

Saldo migracji pozostało dodatnie

Na ogólną liczbę ludności wpływa również migracja międzynarodowa. Według danych rejestru PESEL do Polski na pobyt stały przybyło 9 926 osób, które wcześniej na stałe mieszkały za granicą. Jednocześnie 4 319 osób zgłosiło wyjazd na pobyt stały poza granice kraju.

W pierwszym półroczu zawarto także ponad 50 tys. małżeństw — około 2 tys. więcej niż rok wcześniej. Rozwiodło się około 32 tys. par, czyli około tysiąc więcej w ujęciu rocznym. W przypadku kolejnych 300 małżeństw orzeczono separację.

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