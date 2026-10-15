Численность населения Польши в первом полугодии 2026 года сократилась на 90 тысяч человек по сравнению с концом 2025 года. По состоянию на конец июня в стране проживали 37,243 миллиона человек. Коэффициент фактического сокращения населения составил -0,24%, сообщает RMF24 со ссылкой на Главное статистическое управление Польши.

Смертей почти вдвое больше, чем рождений

Основной причиной сокращения стала естественная убыль населения, составившая 95,2 тысячи человек. В статистическом ведомстве пояснили, что это разница между числом живорождений и смертей. В расчете на 10 тысяч населения страна из-за естественного движения потеряла 51 человека.

За шесть месяцев в Польше зарегистрировали около 115 тысяч живорождений — на тысячу меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Число смертей составило примерно 210 тысяч, в том числе умерли 334 младенца. Это приблизительно на две тысячи смертей больше, чем в январе-июне прошлого года.

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В городах естественная убыль населения составила 62 тысячи человек, в сельской местности — 33,2 тысячи. Ведомство отметило, что отрицательный естественный прирост наблюдается в стране с 2013 года: низкая рождаемость сочетается с увеличением числа и доли людей старшего возраста.

Сальдо миграции осталось положительным

На общую численность населения также влияет международная миграция. По данным реестра PESEL, на постоянное проживание в Польшу прибыли 9 926 человек, которые ранее постоянно жили за границей. В то же время о выезде на постоянное проживание за пределы страны заявили 4 319 человек.

В первом полугодии также заключили более 50 тысяч браков — примерно на две тысячи больше, чем годом ранее. Развелись около 32 тысяч пар, что примерно на тысячу больше в годовом измерении. Еще по 300 бракам были вынесены решения о сепарации.

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