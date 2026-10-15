Podejrzani bojownicy zabili 10 żołnierzy w Nigerii — Daily Maverick

Co najmniej 10 żołnierzy zginęło, a ponad 20 osób zostało rannych w skoordynowanym ataku na bazę wojskową w stanie Borno w północno-wschodniej Nigerii. Jak informuje Daily Maverick, z atakiem mogą być związani bojownicy Boko Haram.

Atak w rejonie Guzamala

Według dwóch źródeł wojskowych atak nastąpił we wtorek wieczorem na obszarze samorządu lokalnego Guzamala. Napastnicy przełamali opór wojskowych, zniszczyli sprzęt wojskowy i podpalili część położonej w pobliżu wsi Mairari.

Źródła, które wypowiadały się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie były upoważnione do rozmów z mediami, poinformowały także o śmierci co najmniej pięciu cywilów i strażnika leśnego. Rzecznik wojska kapitan Mohammed Goni nie odpowiedział na telefony i wiadomości z prośbą o komentarz w sprawie ataku.

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Zajęcie łodzi rybaków

Przed atakiem na bazę bojownicy zajęli ponad 40 łodzi rybackich w położonej nad jeziorem wsi Tumbun-Barebari. Poinformował o tym rybak Jibrin Hassan, który stracił swoją łódź podczas nalotu.

Inny rybak, Babagana Muhammad, oświadczył, że ataki odbywały się jednocześnie, ale rybaków nie ruszono. Ataki ugrupowań islamistycznych, w tym Boko Haram i Islamskiego Państwa w Afryce Zachodniej (ISWAP), nasiliły się w ostatnich tygodniach mimo wieloletnich operacji wojskowych w północno-wschodniej Nigerii.

W ubiegłym tygodniu nigeryjskie wojsko poinformowało, że odparło atak na pozycję wojskową w stanie Borno i zabiło ponad 25 bojowników ISWAP. Nie ujawniono informacji o stratach sił rządowych w tym starciu.

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