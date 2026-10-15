尼日利亚疑似武装分子杀害10名士兵——《每日马弗里克报》

尼日利亚东北部博尔诺州一处军事基地遭到协同袭击，至少10名军人死亡，另有20多人受伤。《每日马弗里克报》报道称，此次袭击可能与博科圣地武装分子有关。

古扎马拉地区的袭击

据两名军方消息人士称，袭击发生在周二晚间，地点位于古扎马拉地方政府区。袭击者突破了军方的抵抗，摧毁了军事装备，并放火焚烧了附近迈拉里村的一部分。

这些因无权与媒体交谈而要求匿名的消息人士还称，至少5名平民和一名森林护卫员死亡。军方发言人穆罕默德·戈尼上尉未回应要求就此次袭击置评的电话和消息。

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扣押渔民船只

在袭击该基地之前，武装分子在湖畔村庄通本-巴雷巴里扣押了40多艘渔船。渔民吉布林·哈桑称，他在这次突袭中失去了自己的船只。

另一名渔民巴巴加纳·穆罕默德表示，袭击是同时发生的，但渔民没有受到伤害。尽管尼日利亚东北部已开展多年的军事行动，包括博科圣地和“西非伊斯兰国”（ISWAP）在内的伊斯兰主义组织的袭击近几周有所加剧。

上周，尼日利亚军方表示，已击退针对博尔诺州一处军事阵地的袭击，并击毙25名以上ISWAP武装人员。官方没有公布政府军在那次冲突中的伤亡信息。

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