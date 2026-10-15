南非交通部长芭芭拉·克里西展示了新的 City to City 城际巴士车队，启用了位于马博帕内、经翻修的 Kopanong 火车站，并视察了豪登省的铁路网络。据TimesLIVE报道，普利托里亚的这场活动是南非客运铁路局 Prasa 复兴计划的一部分。

数字化交通调度

克里西参观了集中调度中心，该中心负责监控豪登省北部的整个铁路网络。Prasa 已将旧的追踪系统替换为完全数字化的系统。此前，豪登省有33个独立的控制中心；在信号基础设施升级后，这些中心被整合为一个 Gauteng North 中心。

部长表示，新系统旨在防止同向或相向行驶的列车发生碰撞。若其中一条轨道出现问题，该系统还能安排列车在另一条轨道上双向运行。

巴士和车站

新的 City to City 巴士将运营连接豪登省、东开普省和林波波省的长途线路。巴士配备可调节座椅、洗手间、Wi-Fi、充电接口、空调、节油发动机及额外安全系统。

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在 Kopanong 车站，克里西花7兰特购买了前往普利托里亚的车票，并乘坐通勤列车前往市中心。她强调，经济实惠的票价对家庭很重要，因为可靠的铁路运输能让乘客前往工作地点、教育机构和医疗机构。

对铁路网络的投资

过去三年，交通部门已向豪登省 Prasa 铁路网络的修复投入500亿兰特，其中包括基础设施维修和新车辆。在茨瓦内，Prasa 向接触网电气设备、变电站、信号系统和电信设施投资了8亿兰特。克里西表示，这些投资带来了超过8万个直接和间接就业岗位。

Prasa 还在铁路走廊沿线修建高3.5米的防护墙，以限制未经授权的进入、盗窃和破坏行为。在马博帕内线路上，目前每小时约有3趟列车运行；该公司计划在一年内将班次增加到每小时近6趟，即约每10分钟一趟。

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