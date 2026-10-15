В ЮАР министр транспорта Барбара Криси представила новый парк междугородних автобусов City to City, открыла отремонтированную железнодорожную станцию Kopanong в Мабопане и проинспектировала сеть в провинции Гаутенг. Как сообщает TimesLIVE, мероприятие в Претории состоялось в рамках программы восстановления Агентства пассажирских железных дорог ЮАР Prasa.

Цифровое управление движением

Криси посетила централизованный диспетчерский центр, который контролирует всю железнодорожную сеть северной части Гаутенга. Prasa заменила старую систему отслеживания полностью цифровой. Ранее в Гаутенге работали 33 отдельных центра управления, а после модернизации сигнальной инфраструктуры их объединили в единый центр Gauteng North.

По словам министра, новая система должна предотвращать столкновения поездов, движущихся в одном или во встречных направлениях. Если на одном из путей возникает проблема, она также позволяет организовать движение в обоих направлениях по другому пути.

Автобусы и станция

Новые автобусы City to City будут обслуживать дальние маршруты, связывающие Гаутенг с Восточно-Капской провинцией и Лимпопо. Они оснащены регулируемыми креслами, туалетами, Wi-Fi, портами для зарядки, кондиционерами, экономичными двигателями и дополнительными системами безопасности.

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На станции Kopanong Криси купила билет до Претории за 7 рандов и отправилась пригородным поездом в центр города. Она подчеркнула, что доступный тариф важен для домохозяйств, поскольку надежный железнодорожный транспорт позволяет пассажирам добираться до работы, учебных и медицинских учреждений.

Инвестиции в сеть

За последние три года транспортное ведомство вложило 50 млрд рандов в восстановление сети Prasa в Гаутенге, в том числе в ремонт инфраструктуры и новый подвижной состав. В Тшване Prasa инвестировала 800 млн рандов в контактное электрооборудование, подстанции, сигнализацию и телекоммуникации. По словам Криси, эти инвестиции обеспечили более 80 тыс. прямых и косвенных рабочих мест.

Prasa также строит вдоль железнодорожных коридоров защитные стены высотой 3,5 метра, чтобы ограничить несанкционированный доступ, кражи и вандализм. На линии Мабопане, где сейчас курсирует примерно три поезда в час, компания планирует в течение года увеличить частоту движения почти до шести поездов в час — ориентировочно каждые 10 минут.

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