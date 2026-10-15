Подозреваемые боевики убили 10 военных в Нигерии — Daily Maverick

По меньшей мере 10 военнослужащих погибли, еще более 20 человек получили ранения в результате скоординированного нападения на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Как сообщает Daily Maverick, к атаке могут быть причастны боевики Boko Haram.

Нападение в районе Гузамала

По словам двух военных источников, нападение произошло во вторник вечером в районе местного самоуправления Гузамала. Нападавшие преодолели сопротивление военных, уничтожили военную технику и подожгли часть расположенной неподалеку деревни Майрари.

Источники, говорившие на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ, также сообщили о гибели как минимум пяти мирных жителей и лесного охранника. Представитель военных капитан Мохаммед Гони не ответил на звонки и сообщения с просьбой прокомментировать атаку.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Захват лодок рыбаков

Перед нападением на базу боевики захватили более 40 рыбацких лодок в расположенной на берегу озера деревне Тумбун-Баребари. Об этом рассказал рыбак Джибрин Хасан, потерявший свою лодку во время рейда.

Другой рыбак, Бабагана Мухаммад, заявил, что атаки происходили одновременно, однако рыбаков не тронули. Нападения исламистских группировок, в том числе Boko Haram и «Исламского государства в Западной Африке» (ISWAP), в последние недели усилились, несмотря на многолетние военные операции на северо-востоке Нигерии.

На прошлой неделе нигерийские военные сообщили, что отбили атаку на военную позицию в штате Борно и убили более 25 бойцов ISWAP. Сведения о потерях правительственных сил в том столкновении не обнародовались.

Читай нас в