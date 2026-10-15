Палата депутатов Мексики одобрила законопроект о доходах на 2027 год, предусматривающий поступления на уровне 10,64 трлн мексиканских песо, или около $576 млрд. Документ также устанавливает лимит чистых внутренних заимствований на уровне 1,7 трлн песо и чистых внешних заимствований — до $13,5 млрд. Об этом сообщает The Rio Times.

В общем голосовании 14 октября законопроект поддержал 331 депутат, против высказались 118. Во время рассмотрения отдельных положений утром 15 октября документ одобрили 340 голосами против 109. Его поддержали депутаты от партии Morena президента Клаудии Шейнбаум и ее союзники из Партии труда и Зеленой партии Мексики.

Доходы и макроэкономические предположения

Налоги должны обеспечить 6,26 трлн песо, то есть 59% всех запланированных доходов. Крупнейшим источником поступлений является налог на доходы — 3,29 трлн песо. Общая сумма также включает 1,48 трлн песо финансирования, в которое входят новые заимствования.

Экономический пакет рассчитан на рост экономики Мексики в 2027 году на 1,5–2,5%. Правительство также заложило средний курс 17,9 песо за доллар и цену мексиканской экспортной нефти на уровне $61,8 за баррель. Министерство финансов ожидает, что государственный долг страны в 2027 году достигнет 55% ВВП.

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Председатель финансового комитета Палаты депутатов Кароль Антонио Альтамирано заявил, что законопроект не предусматривает новых налогов или повышения общих ставок. По его словам, поступления планируют увеличить благодаря усилению налогового контроля и борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Лимиты для Pemex и CFE

Государственная нефтяная компания Pemex сможет привлечь чистые внутренние заимствования на сумму до 160,6 млрд песо и до $5,26 млрд за рубежом. Для государственной электроэнергетической компании CFE установлен предел в 16,7 млрд песо внутренних и $725 млн внешних чистых заимствований.

Во время финального голосования депутаты также поддержали поправку лидера фракции Morena Рикардо Монреаля. Она отменяет ограничение в 300 млн песо для механизма, по которому могут быть списаны штрафы, пени и расходы на взыскание просроченных налогов при условии уплаты суммы налога с учетом инфляции. Основная сумма налога при этом не списывается.

Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат Мексики. Он должен одобрить документ до 31 октября, а также может внести в него изменения, после чего текст снова направят в Палату депутатов.

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