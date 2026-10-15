Россияне вербовали в Польше поджигателя завода по производству дронов для ВСУ

Журналист польского издания Money.pl под прикрытием раскрыл попытку российских спецслужб организовать диверсию против стратегического оборонного предприятия Flytronic в городе Гливице Силезского воеводства. Компания входит в состав частного концерна WB Electronics и производит разведывательные беспилотники FlyEye, которые активно используются Силами обороны Украины.

Объявление о поиске исполнителя появилось в Telegram-чате белорусских иммигрантов, где вербовщик под псевдонимом «Джокер», аккаунт которого привязан к российскому номеру из Саратовской области, сначала предлагал поджигать автомобили с украинскими номерами за тысячу долларов, а впоследствии предложил уничтожить завод дронов за 20–30 тысяч долларов.

Заказчики уже провели разведку объекта и прислали журналисту видеозаписи, на которых неустановленная девушка обходит и снимает периметр предприятия. За последний месяц подобные сообщения со ссылкой на аккаунт куратора появлялись более 160 раз в 122 чатах для мигрантов в Болгарии, Румынии, Польше и Словакии.

В Болгарии правоохранительные органы задержали двух иностранных граждан в возрасте 20 и 21 года с немецкими паспортами, которых подозревают в совершении диверсии в ночь на 10 октября против инфраструктуры спутниковой связи Starlink. Они легально въехали на территорию страны через пункт пропуска «Кулата».

Вечером 23 сентября в селе Воля-Кробовска в Мазовецком воеводстве Польши произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink.

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