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Huti zaatakowali pałac prezydencki w Adenie pięcioma rakietami — The National

UA.NEWS 15 października 2026 19:08
Huti zaatakowali pałac prezydencki w Adenie pięcioma rakietami — The National

Według ministra informacji Jemenu Muammara al-Irjaniego Huti zaatakowali pałac prezydencki w południowym mieście Aden pięcioma rakietami. Premier i członkowie rządu nie ucierpieli. Jak informuje The National, atak nastąpił w czwartek, 15 października.

Straty wśród funkcjonariuszy bezpieczeństwa

W oświadczeniu Rady Ministrów Jemenu podano, że podczas ataku użyto rakiet i dronów. Według rządu wśród pracowników sił bezpieczeństwa są zabici i ranni. Ich liczby nie sprecyzowano w oświadczeniu.

Al-Irjani nazwał atak aktem terrorystycznym. Gabinet ministrów oświadczył, że uderzenie nie osłabi determinacji rządu do wykonywania obowiązków narodowych i konstytucyjnych, a Aden pozostanie centrum pracy instytucji państwowych. Miasto jest siedzibą rządu Jemenu od czasu zajęcia przez Huti stolicy, Sany, w 2014 roku.

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Oświadczenia Huti

Kontrolowana przez Huti agencja Saba oświadczyła, że celem było dowództwo operacji wojskowych w pałacu, rzekomo kierowane przez saudyjskich oficerów, a także powiązane z nim magazyny broni. Rzecznik wojskowego skrzydła Huti Jahja Sari oświadczył, że uderzenie jest częścią ogłoszonej polityki atakowania miejsc stacjonowania saudyjskich wojsk.

Był to pierwszy atak na Aden, odkąd Huti i siły rządowe wznowiły w ubiegłym miesiącu działania bojowe po czteroletniej przerwie w wojnie domowej.

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