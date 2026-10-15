По словам министра информации Йемена Муаммара аль-Ирьяни, хуситы атаковали президентский дворец в южном городе Аден пятью ракетами. Премьер-министр и члены правительства не пострадали. Как сообщает The National, нападение произошло в четверг, 15 октября.

Потери среди силовиков

В заявлении Совета министров Йемена говорится, что во время атаки были применены ракеты и беспилотники. По утверждению правительства, среди сотрудников сил безопасности есть погибшие и раненые. Их количество в заявлении не уточняется.

Аль-Ирьяни назвал атаку террористическим актом. Кабинет министров заявил, что удар не ослабит решимость правительства выполнять национальные и конституционные обязанности, а Аден останется центром работы государственных институтов. Город является местом пребывания правительства Йемена после захвата хуситами столицы Саны в 2014 году.

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Заявления хуситов

Подконтрольное хуситам агентство Saba заявило, что целью был штаб военных операций во дворце, якобы управляемый саудовскими офицерами, а также связанные с ним склады оружия. Представитель военного крыла хуситов Яхья Сари заявил, что удар является частью объявленной политики атак на места дислокации саудовских войск.

Это первая атака на Аден с тех пор, как хуситы и правительственные силы в прошлом месяце возобновили боевые действия после четырехлетней паузы в гражданской войне.

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