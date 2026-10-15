Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że podczas przemocy wobec Druzów w syryjskiej Suwejdzie w 2025 roku rozmawiał z prezydentem Syrii Ahmedem asz-Szarą. Według Netanjahu ta krótka rozmowa zatrzymała masowe zabójstwa. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Na konferencji z przedstawicielami społeczności druzyjskiej izraelski premier opisał rozmowę jako bardzo krótką i ostrą. Dodał, że prace nadal trwają, ale nie może ujawnić szczegółów.

Oświadczenia o atakach w Damaszku

Netanjahu oświadczył również, że Izrael uderzył w Ministerstwo Obrony w Damaszku oraz w cel na terenie kompleksu pałacu prezydenckiego. Według niego po tym zadzwonił do asz-Szary.

Premier podkreślił swoje zobowiązanie do ochrony społeczności druzyjskiej. Oświadczył, że nie dopuści do masowych zabójstw i będzie dążył do powrotu ludzi do ich domów.

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Przemoc w Suwejdzie

W lipcu 2025 roku nasiliły się starcia w druzyjskim mieście Suwejda na południu Syrii. Wówczas rozpowszechniano doniesienia i nagrania o przemocy oraz upokarzaniu przedstawicieli społeczności druzyjskiej.

Na jednym z nagrań uzbrojeni mężczyźni przymusowo golili wąsy druzyjskim przywódcom religijnym. Izraelscy Druzowie twierdzili, że 80-letni Mirchadż Szahin, którego nagrano w takim filmie, został później zabity.

W obliczu eskalacji Izraelskie Siły Obronne zwiększyły obecność na granicy z Syrią. W lipcu 2025 roku izraelskie wojsko uderzyło w siedzibę Sztabu Generalnego władz syryjskich w Damaszku, skąd, według IDF, koordynowano operacje i wysyłano siły do Suwejdy. Asz-Szaraa następnie oskarżył Izrael o próbę destabilizacji Syrii.

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