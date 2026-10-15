以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，2025年叙利亚苏韦达针对德鲁兹人的暴力事件期间，他曾与叙利亚总统艾哈迈德·沙拉通话。内塔尼亚胡称，这次简短的通话阻止了大规模杀戮。据《耶路撒冷邮报》报道。

在与德鲁兹社区代表举行的会议上，这位以色列总理将这次谈话形容为非常简短且严厉。他补充说，相关工作仍在进行，但不能透露细节。

关于袭击大马士革的声明

内塔尼亚胡还表示，以色列袭击了大马士革的国防部以及总统府综合体内的一个目标。他说，此后他致电沙拉。

这位总理强调，他致力于保护德鲁兹社区。他表示，不会允许发生大规模杀戮，并将努力让人们返回家园。

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苏韦达的暴力事件

2025年7月，叙利亚南部德鲁兹人城市苏韦达的冲突升级。当时，有关针对德鲁兹社区成员的暴力和羞辱的报道及视频传播开来。

一段视频显示，武装男子强行剃掉德鲁兹宗教领袖的胡须。以色列德鲁兹人表示，被拍摄在该视频中的80岁米尔哈吉·沙欣后来遭到杀害。

在局势升级的背景下，以色列国防军加强了在叙利亚边境的部署。2025年7月，以色列军方袭击了位于大马士革的叙利亚当局总参谋部总部；据以色列国防军称，行动在此协调，并从这里向苏韦达派遣部队。此后，沙拉指责以色列试图破坏叙利亚稳定。

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