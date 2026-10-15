Нетаньяху заявил, что разговор с аш-Шараа остановил массовые убийства друзов в Сирии — Jerusalem Post
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время насилия против друзов в сирийской Сувейде в 2025 году разговаривал с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По словам Нетаньяху, этот короткий разговор остановил массовые убийства. Об этом сообщает Jerusalem Post.
На конференции с представителями друзской общины израильский премьер описал разговор как очень короткий и резкий. Он добавил, что работа еще продолжается, но раскрывать подробности он не может.
Заявления об ударах в Дамаске
Нетаньяху также заявил, что Израиль нанес удар по Министерству обороны в Дамаске и по цели в комплексе президентского дворца. По его словам, после этого он позвонил аш-Шараа.
Премьер подчеркнул свое обязательство защищать друзскую общину. Он заявил, что не допустит массовых убийств и будет добиваться возвращения людей в их дома.
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Насилие в Сувейде
В июле 2025 года в друзском городе Сувейда на юге Сирии обострились столкновения. Тогда распространялись сообщения и видео о насилии и унижении представителей друзской общины.
На одном из видео вооруженные мужчины принудительно сбривали усы друзским религиозным лидерам. Израильские друзы заявляли, что 80-летний Мирхадж Шахин, которого сняли на таком видео, позднее был убит.
На фоне эскалации Армия обороны Израиля усилила присутствие на границе с Сирией. В июле 2025 года израильские военные нанесли удар по штаб-квартире Генерального штаба сирийских властей в Дамаске, откуда, по данным ЦАХАЛа, координировали операции и направляли силы в Сувейду. Аш-Шараа после этого обвинил Израиль в попытке дестабилизировать Сирию.