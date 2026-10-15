W Izraelu premier Binjamin Netanjahu skontrolował nowy odcinek bariery ochronnej budowanej wzdłuż wschodniej granicy kraju. Konstrukcja ma rozciągać się od rzeki Jarmuk, na styku granic Izraela, Jordanii i Syrii, do miasta Ejlat na południu. Informuje o tym Jerusalem Post.

Bariera o długości około 400 kilometrów

Według Netanjahu większość bariery o długości około 400 kilometrów będzie przebiegać wzdłuż granicy z Jordanią. Oświadczył, że konstrukcja ma uzupełnić istniejące izraelskie strefy bezpieczeństwa na granicach z Libanem, Syrią i Strefą Gazy.

Premier powiedział również, że nowa bariera będzie mieć możliwości przeciwdziałania dronom, nie precyzując szczegółów technicznych. Netanjahu nazwał prace zakrojonymi na szeroką skalę i poinformował o zaangażowaniu Sił Obronnych Izraela oraz rezerwistów. Według niego celem projektu jest wzmocnienie ochrony ludności i niedopuszczenie do inwazji na kraj.

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Oświadczenia ministra obrony

Wraz z Netanjahu obiekt odwiedzili minister obrony Israel Katz, szef Administracji Granic i Linii Szwu Ministerstwa Obrony, generał dywizji rezerwy Eran Ofir, dowódca 96. Dywizji generał brygady Oren Simha oraz inni dowódcy.

Katz oświadczył, że bariera jest ważnym elementem izraelskich planów bezpieczeństwa i obrony. Jednocześnie podkreślił potrzebę aktywnej polityki ofensywnej wobec Iranu i bliższych zagrożeń.

Później tego samego dnia Netanjahu poinformował o planowanym spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa z szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Eyalem Zamirem, dyrektorem służby bezpieczeństwa Szin Bet Dawidem Zinim oraz szefem Mossadu Romanem Gofmanem. Wizyta na wschodniej granicy odbyła się mniej niż dwa tygodnie przed wyborami do Knesetu w 2026 roku.

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