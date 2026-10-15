Przywódcy Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii poparli możliwość szybkiego wprowadzenia środków ochronnych dotyczących importu chińskich produktów chemicznych i sprzętu przemysłowego. Jak informuje South China Morning Post, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała rozważenie kontyngentów i ceł w celu ochrony tych branż przed tańszymi chińskimi towarami.

Priorytetowe sektory

Według rozmówców gazety inicjatywę poparły Francja, Niemcy, Belgia i Dania. Podczas dyskusji wspomniano również o produkcji turbin wiatrowych jako branży wymagającej interwencji, aby zmniejszyć presję ze strony chińskiego importu.

UE analizuje dane dotyczące tych sektorów za pomocą mechanizmu monitorowania utworzonego w celu wykrywania gwałtownego wzrostu importu. Środki ochronne są uznawane za priorytetowy instrument ochrony handlu, ponieważ można je zastosować stosunkowo szybko i jednocześnie wobec kilku kategorii towarów.

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Negocjacje z Pekinem

Podczas trwającego niemal dwie godziny lunchu na szczycie von der Leyen przedstawiła wyniki kilku rund negocjacji z chińskim rządem. Wśród nich znalazło się porozumienie, zgodnie z którym UE ograniczy import chińskich samochodów hybrydowych do 350 tys. sztuk rocznie od 2027 roku.

Według kilku źródeł państwa członkowskie jednomyślnie poparły obecne podejście Komisji Europejskiej, łączące negocjacje z Pekinem ze wzmacnianiem własnych instrumentów handlowych. W konkluzjach szczytu wezwano Komisję Europejską do pilnego wzmocnienia unijnego zestawu narzędzi reagowania na nierównowagi. Gazeta poinformowała również, że w najbliższych tygodniach UE planuje rozpocząć postępowania ochronne w sektorach chemicznym, farmaceutycznym i maszynowym.

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