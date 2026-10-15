在以色列，总理本雅明·内塔尼亚胡视察了沿该国东部边境建设的一段新防护屏障。该设施将从以色列、约旦和叙利亚边界交界处的雅尔穆克河延伸至南部城市埃拉特。《耶路撒冷邮报》报道称。

屏障长约400公里

内塔尼亚胡表示，这条长约400公里的屏障大部分将沿约旦边界修建。他称，该设施旨在补充以色列在与黎巴嫩、叙利亚和加沙地带边界现有的安全区域。

总理还表示，新屏障将具备反无人机能力，但未说明技术细节。内塔尼亚胡称这项工程规模庞大，并表示以色列国防军和预备役人员参与其中。据他所说，该项目的目标是加强对民众的保护并防止对该国的入侵。

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国防部长的声明

与内塔尼亚胡一同视察该设施的还有国防部长伊斯拉埃尔·卡茨、国防部边界和接缝线管理局局长、预备役少将埃兰·奥菲尔、第96师师长奥伦·西姆哈准将及其他指挥官。

卡茨表示，该屏障是以色列安全和防御计划的重要组成部分。同时，他强调有必要针对伊朗及更近的威胁采取积极的进攻性政策。

当天晚些时候，内塔尼亚胡宣布计划与以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔、辛贝特安全部门负责人达维德·齐尼以及摩萨德负责人罗曼·戈夫曼举行安全会议。此次东部边境之行距离2026年以色列议会选举不到两周。

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