В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху осмотрел новый участок защитного барьера, который строят вдоль восточной границы страны. Сооружение должно протянуться от реки Ярмук на стыке границ Израиля, Иордании и Сирии до города Эйлат на юге. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Барьер длиной около 400 километров

По словам Нетаньяху, большая часть барьера протяженностью около 400 километров будет проходить вдоль границы с Иорданией. Он заявил, что сооружение должно дополнить существующие израильские зоны безопасности на границах с Ливаном, Сирией и сектором Газа.

Премьер-министр также заявил, что новый барьер будет иметь возможности противодействия беспилотникам, не уточнив технических деталей. Нетаньяху назвал работы масштабными и сообщил о привлечении Армии обороны Израиля и резервистов. По его словам, цель проекта — усилить защиту населения и не допустить вторжения в страну.

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Заявления министра обороны

Вместе с Нетаньяху объект посетили министр обороны Исраэль Кац, руководитель администрации Министерства обороны по вопросам границ и линии шва генерал-майор запаса Эран Офир, командующий 96-й дивизией бригадный генерал Орен Симха и другие командиры.

Кац заявил, что барьер является важной составляющей израильских планов безопасности и обороны. В то же время он подчеркнул необходимость активной наступательной политики в отношении Ирана и более близких угроз.

Позже в тот же день Нетаньяху сообщил о запланированном совещании по безопасности с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Эялем Замиром, директором службы безопасности «Шин Бет» Давидом Зини и главой «Моссада» Романом Гофманом. Визит на восточную границу состоялся менее чем за две недели до выборов в Кнессет 2026 года.

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