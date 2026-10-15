Prezydent Cypru Nikos Christodoulides dopuścił, że ostateczny kompromis w sprawie kolejnego budżetu Unii Europejskiej może przewidywać cięcia o 10–12% w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. Według RMF24, redukcja o 12% oznaczałaby o ponad 200 mld euro mniej, niż przewidywał pierwotny projekt Komisji Europejskiej.

Stanowisko 17 państw UE

Przed negocjacjami budżetowymi Włochy i Rumunia zorganizowały spotkanie liderów 17 państw z grupy „przyjaciół spójności”, do której należy również Polska. Po spotkaniu państwa przyjęły wspólne stanowisko, wzywając do stworzenia ambitnego, sprawiedliwego i zrównoważonego budżetu UE, zdolnego odpowiadać na nowe wyzwania bez osłabiania obecnych polityk Unii.

W oświadczeniu grupy mowa jest o ochronie środków przewidzianych w krajowych i regionalnych planach partnerstwa, w szczególności na politykę spójności i rolnictwo. Finansowanie to jest przeznaczone na inwestycje, rozwój słabiej rozwiniętych regionów i wsparcie rolników. Jednocześnie uczestnicy grupy nie wykluczają wszelkich możliwych cięć, lecz nalegają na ochronę tych obszarów oraz zasady skutecznego wykorzystania środków UE.

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Propozycje cięć

Irlandzka prezydencja zaproponowała w sobotę zmniejszenie pierwotnego projektu Komisji Europejskiej o około 8%, czyli o 141 mld euro. Christodoulides oświadczył, że ten wariant nie jest rozwiązaniem, na które, jak powiedział, wyrażają zgodę, jednak skala cięć w ramach kompromisu może wzrosnąć do poziomu dwucyfrowego.

Niemcy i inne państwa będące płatnikami netto do budżetu UE od początku domagają się oszczędności co najmniej równie znacznych. Uważają one, że cięcia powinny dotyczyć także polityki rolnej i finansowania biedniejszych regionów.

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