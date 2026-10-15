塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，关于下一份欧盟预算的最终妥协方案可能较欧盟委员会的初始提案削减10%至12%。据RMF24报道，削减12%将意味着比欧盟委员会初始草案少逾2000亿欧元。

17个欧盟国家的立场

在预算谈判前，意大利和罗马尼亚组织了“凝聚力之友”集团17个国家领导人的会议，波兰也是该集团成员。会议结束后，这些国家通过了一项共同立场，呼吁制定一份雄心勃勃、公平且平衡的欧盟预算，在不削弱欧盟现有政策的情况下应对新挑战。

该集团的声明提到保护国家和区域伙伴关系计划中规定的资金，尤其是用于凝聚力政策和农业的资金。这些资金旨在用于投资、欠发达地区的发展以及对农民的支持。同时，该集团成员并不排除所有可能的削减措施，但坚持保护这些领域，并制定有效使用欧盟资金的规则。

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削减提议

爱尔兰轮值主席国周六提议将欧盟委员会的初始草案削减约8%，即1410亿欧元。赫里斯托祖利季斯表示，这一方案并非他们同意的解决方案，但据他所说，妥协方案中的削减幅度可能升至两位数水平。

德国和其他欧盟预算净缴款国从一开始就要求至少同样大幅度的节省。它们认为，削减也应涉及农业政策和对较贫困地区的资助。

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